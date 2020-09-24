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Количество безработных в Донецкой области - 123 тыс. человек

Количество безработных в Донецкой области - 123 тыс. человек

По данным обследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в І полугодии 2020 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 726,6 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 722,7 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 695,4 тыс. человек.

Во ІІ квартале 2020 года на состоянии рынка труда негативно сказались карантинные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Если в І квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 44,5%, то за І полугодие – 42,9%, в возрасте 15–70 лет – соответственно 51,6% и 49,8%, в трудоспособном возрасте – 61,9% и 60,1%.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте (они в соответствии с методологией Международной организации труда не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости) в І полугодии 2020 года составило 123,0 тыс. человек против 119,3 тыс. человек в І квартале.

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил в І полугодии 2020 года 14,5%, в возрасте 15–70 лет – столько же (в І квартале было соответственно 13,7% и 13,8%), в трудоспособном возрасте – 15,0% против 14,3% в І квартале.

Уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в І полугодии 2020 года 9,2% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет и 9,6% рабочей силы трудоспособного возраста.

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По материалам ГУСДО
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