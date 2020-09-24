Правительство определило новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии

Правительство Украины готовится принять изменения в постановление № 641, которым введен запрет на въезд иностранных граждан, кроме категорий, составляющих исключения. Согласно проекту решения, въезд будет разрешен при наличии страхового полиса, включая случаи, связанные с Covid-19.

Об этом говорится в проекте решения, имеющемся в распоряжении “Европейской правды”.

Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценное заседание правительства.

Согласно проекту, из постановления исключат положение, которым введен полный запрет на въезд иностранцев.

Что изменится:

в статью 10. “Ha территории Украины на период действия карантина запрещается” добавлен новый пункт 4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства;

согласно ему, въезд запрещается “без наличия полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и которая покрывает расходы, связанные с лечением COVІD -19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине”.

Из этой нормы есть исключения для “иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира’‘, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил”.

Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.

Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые “прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19” устанавливается идентичной с тем, что и для украинцев, прибывших из таких государств. Исключение установлено для отдельных категорий иностранцев: дипломатов, инструкторов НАТО и т.д.

Справка Finance.ua:

Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября.

С 27 августа и по 28 сентября действовал запрет въезда иностранцам, были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 ч, эта норма прекратила действовать.

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