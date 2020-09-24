0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 378 0

Правительство определило новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии

Правительство определило новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии

Правительство Украины готовится принять изменения в постановление № 641, которым введен запрет на въезд иностранных граждан, кроме категорий, составляющих исключения. Согласно проекту решения, въезд будет разрешен при наличии страхового полиса, включая случаи, связанные с Covid-19.

Об этом говорится в проекте решения, имеющемся в распоряжении “Европейской правды”.

Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценное заседание правительства.

Согласно проекту, из постановления исключат положение, которым введен полный запрет на въезд иностранцев.

Что изменится:

  • в статью 10. “Ha территории Украины на период действия карантина запрещается” добавлен новый пункт 4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства;
  • согласно ему, въезд запрещается “без наличия полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и которая покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине”.

Из этой нормы есть исключения для “иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира’‘, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил”.

Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.

Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые “прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19” устанавливается идентичной с тем, что и для украинцев, прибывших из таких государств. Исключение установлено для отдельных категорий иностранцев: дипломатов, инструкторов НАТО и т.д.

Справка Finance.ua:

  • Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября.
  • С 27 августа и по 28 сентября действовал запрет въезда иностранцам, были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 ч, эта норма прекратила действовать.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.