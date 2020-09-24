Правительство определило новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии

Правительство Украины готовится принять изменения в постановление № 641, которым введен запрет на въезд иностранных граждан, кроме категорий, составляющих исключения. Согласно проекту решения, въезд будет разрешен при наличии страхового полиса, включая случаи, связанные с Covid-19.
Об этом говорится в проекте решения, имеющемся в распоряжении “Европейской правды”.
Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценное заседание правительства.
Согласно проекту, из постановления исключат положение, которым введен полный запрет на въезд иностранцев.
Что изменится:
Из этой нормы есть исключения для “иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира’‘, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил”.
Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.
Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые “прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19” устанавливается идентичной с тем, что и для украинцев, прибывших из таких государств. Исключение установлено для отдельных категорий иностранцев: дипломатов, инструкторов НАТО и т.д.
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