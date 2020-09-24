В Infiniti показали размытое концептуальное будущее

Люксовый японский бренд представил фото концепта QX60 Monograph, который является олицетворением направления дизайна компании в ближайшем будущем.

В Infiniti отмечают, что концепт ляжет в основу нового QX60, который появится в следующем году. Он сохранит семейные ценности в виде просторного салона, семиместной компоновки, но получит более стильное оформление и новые технологии.

К сожалению, пока детали силовой установки и подробности о технологиях умалчиваются. Сообщают только, что автомобиль буде представлен на Пекинском международном автосалоне, а затем будет выставлен в штаб-квартире компании.