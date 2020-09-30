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За год количество пользователей криптовалют увеличилось почти на 190% - исследование

За год количество пользователей криптовалют увеличилось почти на 190% - исследование

Университет Кембриджа провел исследование, согласно результатам которого количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%.

Об этом сообщает BitsMedia.

Согласно отчету, на текущий момент криптовалютными кошельками владеют 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн. В 2016 году криптовалютами пользовались всего 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.

Интересно, что за последний год количество пользователей криптовалют увеличилось на 189%, а вот количество кошельков – всего на 37%. Это говорит о том, что новые пользователи заводят лишь один кошелек.

Исследователи также отметили рост области стабильных криптовалют. С 2018 по 2020 годы количество поставщиков услуг, принимающих для оплаты Tether, увеличилось с 4% до 32%.

При этом, поддержка других стейблкоинов увеличилась с 11% до 55%.

Кроме того, рост количества сотрудников криптовалютных компаний, работающих на полную ставку, замедлился на 29% в 2019 году.

Также аналитики посчитали, что 39% электроэнергии для работы майнингового оборудования берется из возобновляемых источников. В основном для питания ферм используется энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями.

По материалам Дело
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