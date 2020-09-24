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Послы ЕС одобрили санкции против России за Керченский мост

Послы ЕС одобрили санкции против России за Керченский мост

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за строительство Керченского моста. Ограничения будут официально оформлены на этой неделе.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

“Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста”, – уточнил он.

При этом журналист не назвал, против кого именно будут введены европейские санкции.

Напомним, ранее МИД Украины приветствовал продление санкций ЕС против России за аннексию Крыма и заявил, что ожидает новых ограничений в связи со строительством моста на оккупированный полуостров.

По материалам РБК-Украина
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