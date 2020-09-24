Индивидуальные счетчики газа: кто должен платить за установку

Определить фактическое потребление природного газа в отдельной квартире невозможно, если установлен общедомовой узел учета природного газа. Поэтому отдельному потребителю может сверх положенного начисляться абонентская плата за использованный природный газ. Разрешить такую ситуацию можно установкой индивидуального счетчика газа.
Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в FACEBOOK.
«Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» определено, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется, в частности, за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории. Газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогрева воды и приготовления пищи», – говорится в сообщении.
В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», государство:
“В соответствии с указанным Законом, права потребителя считаются в любом случае нарушенными, если исполнитель услуги навязывает такие условия получения услуги, которые ставят потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями, нарушается принцип равенства сторон договора, цена продукции определена ненадлежащим образом”, – добавляют в министерстве.
Если потребитель платит за газоснабжение по установленным тарифам, в которых предусмотрены расходы на установку счетчиков газа, в том числе индивидуальных, то ответчик обязан предоставлять услуги, которые были оплачены.
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