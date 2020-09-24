Индивидуальные счетчики газа: кто должен платить за установку

Определить фактическое потребление природного газа в отдельной квартире невозможно, если установлен общедомовой узел учета природного газа. Поэтому отдельному потребителю может сверх положенного начисляться абонентская плата за использованный природный газ. Разрешить такую ситуацию можно установкой индивидуального счетчика газа.

Об этом сообщается на странице Министерства юстиции в FACEBOOK.

«Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» определено, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется, в частности, за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории. Газораспределительные предприятия обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется для подогрева воды и приготовления пищи», – говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», государство:

обеспечивает потребителям защиту их прав;

предоставляет возможность свободного выбора продукции, получения знаний и квалификации, необходимых для принятия самостоятельных решений во время приобретения и использования продукции в соответствии с их потребностями;

гарантирует приобретение или получение продукции другими законными способами в объеме, обеспечивающем уровень потребления, достаточный для поддержания здоровья и жизнедеятельности.

“В соответствии с указанным Законом, права потребителя считаются в любом случае нарушенными, если исполнитель услуги навязывает такие условия получения услуги, которые ставят потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями, нарушается принцип равенства сторон договора, цена продукции определена ненадлежащим образом”, – добавляют в министерстве.

Если потребитель платит за газоснабжение по установленным тарифам, в которых предусмотрены расходы на установку счетчиков газа, в том числе индивидуальных, то ответчик обязан предоставлять услуги, которые были оплачены.

Справка Finance.ua:

Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую отмечали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.

В Украине газ с сентября по декабрь 2020-го подорожает с 5,4 до 7 грн за кубометр.

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