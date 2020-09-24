У кроссовера Bronco Sport обнаружили интересный недостаток

Компания Ford запретила буксировать новый кроссовер Bronco Sport.

Как пишет Muscle Cars & Trucks, буксировка модели Ford Bronco Sport может привести к повреждению трансмиссии.

Отмечается, что производитель запретил буксировать Bronco Sport без нагрузки на платформу, то есть, любым способом, когда колеса находятся на земле и вращаются.

Интересно, что стандартный «Бронко» лишен такого недостатка, поскольку имеет в своем распоряжении раздаточную коробку, которую можно поставить в нейтральное положение. Таким образом система полностью отключается, и машину можно буксировать без каких-либо проблем.