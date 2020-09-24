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Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)

Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)

На недавнем Tesla Battery Day, помимо новой концепции аккумуляторов для электромобилей и доступной модели фирменного авто, компания показала трехмоторную версию своего флагманского седана Model S. По заявлению вендора, новинка получила рекордные для фирменной серии показатели разгона до “сотни” и максимальную скорость.

По словам главы Tesla Илона Маска, максимальная скорость Model S Plaid составляет 321 км/ч, а дальность хода на одном заряде аккумулятора – до 836 километров. Чтобы подтвердить скоростные характеристики своего детища, компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий прохождение новинкой круга на гоночной трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca в Северной Калифорнии. Итоговое время новинки составило 90 секунд и сделало ее одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

По результату пробега седан с электрической силовой установкой оказался быстрее, чем суперкар McLaren P1. Впрочем, электромобиль уступил аж на три секунды новому McLaren Senna. При этом седан Tesla значительно дешевле указанных моделей, розничная цена которых в долларах представлена семизначными цифрами. Для сравнения, стоимость базовой модификации Model S Plaid составляет 134 490 долларов.

По материалам Телеканал новин 24
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