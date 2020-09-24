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Украинцев, которые обратятся за субсидиями, ждут проверки: что выяснят

Украинцев, которые обратятся за субсидиями, ждут проверки: что выяснят

В Украине всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как пояснил юрист Александр Плахотник, информация обо всех обратившихся за помощью попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

“Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике”, – говорит Плахотник.

Какую информацию могут получить:

  • о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;
  • реквизиты документов, выданных человеку, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, выдавший документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, местожительство;
  • о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;
  • о таможенном оформлении ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;
  • по выпискам из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;
  • об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаках наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год в связи с повышением минимальной заработной платы.
  • Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в августе 2020 года получили 2,946 млн граждан.
  • Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

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По материалам Обозреватель
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