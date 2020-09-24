Украинцев, которые обратятся за субсидиями, ждут проверки: что выяснят

В Украине всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.
Об этом сообщает Обозреватель.
Как пояснил юрист Александр Плахотник, информация обо всех обратившихся за помощью попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.
“Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике”, – говорит Плахотник.
Какую информацию могут получить:
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