0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 216 0

Xiaomi выпустила энергоэффективный вертикальный кондиционер

Xiaomi выпустила энергоэффективный вертикальный кондиционер

В начале сентября Xiaomi представила вертикальный кондиционер с функцией “мягкого ветра”, способный работать в трех режимах с мощностью 1, 1,5 и 3 H.P. Теперь же компания объявила о выпуске новой модели мощностью 2 H.P. Как всегда, устройство поддерживает как управление со смартфона, так и голосовое.

Новый вертикальный кондиционер имеет цилиндрическую форму с сенсорным дисплеем в верхней части, на котором отображается информация о мощности, температуре и другие данные, сообщает Gizmochina.

Через сенсорный дисплей также осуществляется взаимодействие с устройством. Кроме того, управлять прибором можно голосовыми командами через виртуального помощника XiaoAI и с помощью мобильного приложения.

Кондиционер рассчитан на использование в помещениях площадью 20-30 квадратных метров и способен пропускать через себя до 1 000 кубических метров воздуха в час. Производитель уверяет, что благодаря оптимизации формы вентилятора и воздуховода уровень шума не превышает 33 дБ. Дополнительно сообщается о наличии антибактериального фильтра, фильтра от плесени и возможности устройства самоочищаться при засорении.

В Китае новинка предлагается по ориентировочной цене 542 доллара (15 328 гривен).

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.