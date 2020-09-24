Xiaomi выпустила энергоэффективный вертикальный кондиционер

В начале сентября Xiaomi представила вертикальный кондиционер с функцией “мягкого ветра”, способный работать в трех режимах с мощностью 1, 1,5 и 3 H.P. Теперь же компания объявила о выпуске новой модели мощностью 2 H.P. Как всегда, устройство поддерживает как управление со смартфона, так и голосовое.
Новый вертикальный кондиционер имеет цилиндрическую форму с сенсорным дисплеем в верхней части, на котором отображается информация о мощности, температуре и другие данные, сообщает Gizmochina.
Через сенсорный дисплей также осуществляется взаимодействие с устройством. Кроме того, управлять прибором можно голосовыми командами через виртуального помощника XiaoAI и с помощью мобильного приложения.
Кондиционер рассчитан на использование в помещениях площадью 20-30 квадратных метров и способен пропускать через себя до 1 000 кубических метров воздуха в час. Производитель уверяет, что благодаря оптимизации формы вентилятора и воздуховода уровень шума не превышает 33 дБ. Дополнительно сообщается о наличии антибактериального фильтра, фильтра от плесени и возможности устройства самоочищаться при засорении.
В Китае новинка предлагается по ориентировочной цене 542 доллара (15 328 гривен).
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