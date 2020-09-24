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Китай запустил на орбиту два оптических спутника

Китай запустил на орбиту два оптических спутника

Китайская академия космических технологий (CAST) запустила с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, Северный Китай, два спутника HJ-2A и HJ-2B для мониторинга окружающей среды.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Запуск спутников HJ-2A и HJ-2B состоялся при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-4Б”.

По данным CAST, новые спутники заменят своих предшественников поколения HJ-1A и HJ-1B, которые использовались для мониторинга окружающей среды, для предоставления услуг в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, водного, сельского и лесного хозяйства.

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Отмечается, что HJ-2A и HJ-2B – это 16-метровые оптические спутники с высокой мобильностью, точностью управления и стабильностью, а также длительным сроком службы.

Они будут поддерживать мониторинг факторов стихийных бедствий, макромониторинг землепользования, надзор и охрану водных ресурсов, динамический мониторинг посевных площадей и оценку урожайности, а также обеспечат поддержку аварийно-спасательным работам при землетрясениях.

По материалам УКРИНФОРМ
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