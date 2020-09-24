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МАУ отменила рейсы в Ереван и может отменить в Баку

МАУ отменила рейсы в Ереван и может отменить в Баку

Авиакомпания МАУ временно отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в FACEBOOK.

“Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван. Соответствующее решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ в ходе вечернего брифинга. Необходимость применения такой меры предосторожности обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении”, – сообщают в компании.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00 UTC.

Что делать пассажирам, которые уже купили билеты:

  • представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Справка Finance.ua:

  • МАУ открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы – лондонский Хитроу (IATA: LHR).

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По материалам Finance.UA
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