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Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"

Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"

Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ОООЕСУ” о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций “Укртелекома” и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева.

“Истец не доказал факта неисполнения ОООЕСУ” условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора”, – говорится в судебном решении.

Напоминаем:

Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций “Укртелекома” украинской “дочке” австрийской компании EPICОООЕСУ” – за 10,575 млрд грн.

Группа “СКМ” украинского олигарха Рината Ахметова купила “ЕСУ” в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила “Укртелеком” у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал “СКМ” доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за “Укртелеком”.

По материалам Finbalance
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