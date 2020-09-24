Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"

Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО “ЕСУ” о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций “Укртелекома” и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева.
“Истец не доказал факта неисполнения ООО “ЕСУ” условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора”, – говорится в судебном решении.
Напоминаем:
Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций “Укртелекома” украинской “дочке” австрийской компании EPIC – ООО “ЕСУ” – за 10,575 млрд грн.
Группа “СКМ” украинского олигарха Рината Ахметова купила “ЕСУ” в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила “Укртелеком” у EPIC.
Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.
Суд Лондона в июне 2017 года обязал “СКМ” доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за “Укртелеком”.
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