МАУ собирается летать собственными рейсами в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу

МАУ открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу (IATA: LHR).

Об этом пишет avianews.com.

График рейсов:

полеты стартуют с 17 декабря 2020 года;

МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 и Embraer 195;

рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 09:50.

обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона на 12:20 с прилетом в Киев в 17:40. Время в пути составит около 3,5 часов.

Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.

Одновременно с запуском рейсов в Хитроу МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик.

Планы компании:

в 2006 году МАУ хотела открыть три еженедельных рейса в Хитроу, однако не смогла это сделать, поскольку аэропорт отказал в выделении слотов;

из-за ограниченных ресурсов аэродрома и большой популярности Хитроу среди авиакомпаний слоты, позволяющие выполнять полеты, стали продаваться в качестве товара, стоимостью миллионы долларов;