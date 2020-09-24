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Когда нужно возвращать «наперед» выплаченные отпускные

Когда нужно возвращать «наперед» выплаченные отпускные

Граждане Украины, состоящие в трудовых отношениях с предприятием, учреждением, организацией независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающие по трудовому договору у физического лица-предпринимателя, имеют право на отпуск.

Об этом пишет Седьмой Апелляционный суд.

Право работника на ежегодный основной и дополнительный отпуска полной продолжительности в первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы на таком предприятии, учреждения или организации (ч. 5 ст. 10 Закона об отпусках).

Исключение составляют только случаи, указанные в ч. 7 ст. 10 Закона об отпусках. Но в случае предоставления работнику таких ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяют пропорционально отработанному времени. За второй и последующие годы работы ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с утвержденным графиком отпусков в любое время рабочего года. Ежегодные отпуска предоставляются работникам за отработанный рабочий год, отсчет которого начинается со дня принятия такого работника на работу (ст. 6 Закона об отпусках).

В случае увольнения работника до окончания рабочего года, в течение которого он уже находился в ежегодном отпуске полной продолжительности, у него возникает задолженность перед предприятием. Ведь отпускные начислены работнику за неотработанную часть рабочего года, и для покрытия этого долга работодатель производит отчисления из расчета при увольнении.

Отчисления из заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, в которой они работают, могут производиться по приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа, в частности при увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск за неотработанные дни отпуска.

Отчисление за эти дни не производится, если работник увольняется по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 статьи 36 и пунктах 1, 2 и 5 статьи 40 настоящего Кодекса, а также в случае направления на учебу и в связи с выходом на пенсию.

Производя отчисления отпускных, полученных за неотработанный период, не нужно заново определять среднедневную зарплату, исходя из нового расчетного периода, в случае увольнения работника в следующем месяце. Для расчета нужно брать тот среднедневной заработок, который применяли при начислении отпускных.

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По материалам Finance.UA
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