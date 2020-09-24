Не в гривне и не в долларе — банкир рассказал, в чем хранить деньги

Сбережения украинцев стали меньше, большую часть своих денег они тратят на еду.
О том, что сейчас происходит со сбережениями, рассказал в эфире канала “Украина 24” банкир Игорь Львов.
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“Банкопады” прошлых лет не очень повлияли на доверие к банкам, поскольку Фонд гарантирования вкладов выплачивал до 200 тысяч гривен, и сейчас есть тенденция к тому, что люди несут деньги в банки. Есть ли что нести – это другой вопрос. И в чем нести? Если вернуться на 9 месяцев назад, то мы видим, что если бы у нас было 200 тысяч гривен и мы принесли их под 10% в банк, то сейчас получили бы около 8%, это тоже неплохая сумма. Но если бы 1 января 2020 года мы бы на эти 200 тысяч купили доллары — тогда официальный курс НБУ был 23,60, сейчас курс 28,20. Разница в 19%. Это уже интереснее”, – сказал он.
При этом эксперт заявил, что хранить деньги лучше не в гривнах и не в долларах.
“Есть еще интересный продукт – евро, который на 1 января был 26 гривен, а стал 33 гривны. То есть увеличился на 25%. А самый интересный продукт-это золото. Если бы мы на эти 200 тысяч купили слиток золота, то унция стоила 35 тысяч гривен, а сейчас 53, то есть рост 50%. Итог. Первое – нести нужно в банки. Второе — в пределах Фонда гарантирования вкладов (до 200 тыс. грн. – ред.). И третье – раскладывать в разные корзины”, – сказал он.
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