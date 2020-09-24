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Наибольшие потери во время карантина в Украине понесли микропредприятия (исследование)

Наибольшие потери во время карантина в Украине понесли микропредприятия (исследование)

Меры украинского правительства во время “жесткого” карантина больше всего повлияли на микропредприятия – более 70% представителей этой ниши ответили, что карантинные меры значительно ограничили их деятельность. Каждое четвертое микропредприятие было ограничено в своей деятельности частично.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens.

Среди малых и средних предприятий также более половины опрошенных (56% и 53% соответственно) оценили ограничения как «очень сильные», а частичные ограничения коснулись 35% малых и 38% средних предприятий. Доля ММСП, которые не почувствовали ограничений, колеблется между 5% для малого и микробизнеса и 9% для среднего бизнеса.

Последствия карантина. Эпидемия и карантинные мероприятия поставили на грань закрытия каждое шестое микропредприятие и каждое десятое малое предприятие. Значительные потери понесли 40% предприятий микро- и малого бизнеса и 35% средних предприятий.

Среди мер, к которым прибегали ММСП, безоговорочно лидируют две: сокращение зарплатного фонда (в том числе за счет неоплачиваемых отпусков) и перевод работников на удаленную работу, чаще всего онлайн. Чаще всего к этим двум мерам прибегали малые и средние предприятия, и это основные меры, которые были приняты.

Микробизнес чаще всего начинал с уменьшения цен, очевидно, пытаясь удержать спрос, который начал сокращаться.

К увольнению работников в качестве крайней меры прибегали 10-15% респондентов (больше – на средних предприятиях); также средний бизнес чаще прибегал к закрытию убыточных направлений.

Актуальные проблемы для микро-, малых и средних предприятий (ММСП):

  • фактор «высокая налоговая нагрузка» фигурирует в ТОП-3 препятствий для бизнеса любого размера. Этот фактор назвали 40% микропредприятий, 46% малых и 51% средних предприятий, таким образом для малого и среднего бизнеса он вышел на первое место;
  • микропредприятия среди наиболее актуальных препятствий для ведения бизнеса также назвали «низкий покупательский спрос потребителей» и «карантин и его последствия» (43% и 38% соответственно);
  • малый бизнес на второе место среди всех препятствий поставил фактор коррупции (37%), а средний бизнес – нехватку квалифицированной рабочей силы (38%).


проблемы с доступом к кредитам для бизнеса

Доступ ММСП к кредитным и другим финансовым ресурсам. 40% малых и 56% средних предприятий ответили, что им необходимы кредиты для поддержки на плаву. Интересно, что чем меньше размер бизнеса, тем менее вероятно, что он нуждается в финансах для развития. Эксперты объясняют это тем, что чем крупнее бизнес, тем больше внимания фискальных и контролирующих органов он к себе привлекает, а украинские предприниматели не стремятся быть в центре такого внимания.

По материалам Finance.UA
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