Наибольшие потери во время карантина в Украине понесли микропредприятия (исследование)

Меры украинского правительства во время “жесткого” карантина больше всего повлияли на микропредприятия – более 70% представителей этой ниши ответили, что карантинные меры значительно ограничили их деятельность. Каждое четвертое микропредприятие было ограничено в своей деятельности частично.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens.
Среди малых и средних предприятий также более половины опрошенных (56% и 53% соответственно) оценили ограничения как «очень сильные», а частичные ограничения коснулись 35% малых и 38% средних предприятий. Доля ММСП, которые не почувствовали ограничений, колеблется между 5% для малого и микробизнеса и 9% для среднего бизнеса.
Последствия карантина. Эпидемия и карантинные мероприятия поставили на грань закрытия каждое шестое микропредприятие и каждое десятое малое предприятие. Значительные потери понесли 40% предприятий микро- и малого бизнеса и 35% средних предприятий.
Среди мер, к которым прибегали ММСП, безоговорочно лидируют две: сокращение зарплатного фонда (в том числе за счет неоплачиваемых отпусков) и перевод работников на удаленную работу, чаще всего онлайн. Чаще всего к этим двум мерам прибегали малые и средние предприятия, и это основные меры, которые были приняты.
Микробизнес чаще всего начинал с уменьшения цен, очевидно, пытаясь удержать спрос, который начал сокращаться.
К увольнению работников в качестве крайней меры прибегали 10-15% респондентов (больше – на средних предприятиях); также средний бизнес чаще прибегал к закрытию убыточных направлений.
Актуальные проблемы для микро-, малых и средних предприятий (ММСП):
проблемы с доступом к кредитам для бизнеса
Доступ ММСП к кредитным и другим финансовым ресурсам. 40% малых и 56% средних предприятий ответили, что им необходимы кредиты для поддержки на плаву. Интересно, что чем меньше размер бизнеса, тем менее вероятно, что он нуждается в финансах для развития. Эксперты объясняют это тем, что чем крупнее бизнес, тем больше внимания фискальных и контролирующих органов он к себе привлекает, а украинские предприниматели не стремятся быть в центре такого внимания.
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