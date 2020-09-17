Во Львове обнаружили конвертцентр, который вывел 90 миллионов госсредств

Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Отмечается, что одна из фирм получила средства для строительных работ. Последние она выполнила собственными силами за наличные. Однако в документах услуги были приобретены у другого предприятия транзитно-конвертационной группы на территории Львовской области.
“Предварительно установлено, что общая сумма “проконвертированных” денег составляет около 90 млн грн”, – говорится в сообщении.
24 сентября силовики провели обыски с целью изъятия документов и вещей, которые могут свидетельствовать об обстоятельствах преступления и причастных к этому лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4355 16
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 1198 6
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1240 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6482 3
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1712 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 6482 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 4355 16
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2270 1
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1712 3
Банкиры назвали факторы влияния на курс гривны осеньюВчера, 12:00 - 1394
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 916
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 602
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1533
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 860 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3369 10