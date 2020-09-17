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Во Львове обнаружили конвертцентр, который вывел 90 миллионов госсредств

Во Львове обнаружили конвертцентр, который вывел 90 миллионов госсредств

Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что одна из фирм получила средства для строительных работ. Последние она выполнила собственными силами за наличные. Однако в документах услуги были приобретены у другого предприятия транзитно-конвертационной группы на территории Львовской области.

“Предварительно установлено, что общая сумма “проконвертированных” денег составляет около 90 млн грн”, – говорится в сообщении.

24 сентября силовики провели обыски с целью изъятия документов и вещей, которые могут свидетельствовать об обстоятельствах преступления и причастных к этому лиц.

По материалам Економічна Правда
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