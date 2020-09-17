Межбанк: первая половина сессии будет более активной

Последний день рабочей недели традиционно снизит активность на межбанке как клиентов, так и самих банков. По расчетам 25 сентября статистика межбанка не превысит $160-180 млн при совершении до 410-460 сделок.

Факторы, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня:

1) снижение предложения валюты от экспортеров. Казначейство начало выплаты в рамках возмещения НДС; вчера уже поступили 967,7 млн гривен. Поэтому сегодня объем продажи валютной выручки может сократиться; кто-то уже получил необходимую для проведения хозяйственных операций гривну, а остальные, те, кому еще не выплатили, будут ждать до последнего и не продавать, косвенно способствуя росту курса доллара на межбанке;

2) продолжение интервенций Национального банка. Вчера регулятор в очередной раз продавал валюту по 28,26 гривен, тем самым показывая, что он не заинтересован в сильном и быстром ослаблении национальной валюты. Поэтому сегодня в условиях снижения предложения валюты покупатели будут ждать его с самого утра. Если Нацбанк затянет с продажей, это тоже может сыграть на повышение;

3) конец недели. Часть покупателей уже купила необходимую сумму валюты вчера, часть – примет решение перенести покупки на понедельник, чтобы заработать на гривне с помощью коротких банковских депозитов. Остальные – будут ждать очередную интервенцию Нацбанка в надежде на снижение котировок вслед за ней. Поэтому общая активность клиентов сегодня будет ниже, чем в предыдущие дни.

Первая половина торговой сессии пятницы ожидается более активной, после обеда – почти полное затишье на рынке с присутствием на торгах в основном небольших запоздавших клиентов и спекулянтов.

Остановка падения евро на международном рынке может сегодня подтолкнуть тех, кто нуждается в евровалюте для проведения расчетов по контрактам, к активным покупкам, и спровоцировать рост спроса на межбанке именно на евро. В этом случае к покупкам не преминут подключиться спекулянты, чтобы сыграть на скачках евро к гривне.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 10-15 копеек, по евро –до 25- 30 копеек. Ожидается рост спроса на наличный евро, поэтому большинство владельцев обменок будут работать по нему в формате «с оборота» со средним уровнем спреда. Возможны перебои с наличием евровалюты.

Курсы межбанка по прогнозу на 25 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,15 – 28,35 гривен, евро – коридор 32,85 -33,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,26 / 28,28

евро – 32,89 / 32,91

Курсы валют на Межбанке

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