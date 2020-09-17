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Банк "Аркада" ликвидируют

Банк "Аркада" ликвидируют

Национальный банк Украины 24 сентября решил отозвать лицензию и начать ликвидацию АО АКБ “Аркада”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ “Аркада”. Напомним, 25 августа Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.
  • Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка “Аркада”
  • Прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка “Аркада”. Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн гривен.
  • С 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов начал осуществлять выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

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По материалам Finance.UA
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