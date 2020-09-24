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Евросоюз предложил законодательство о криптовалютах

Евросоюз предложил законодательство о криптовалютах

Европейская комиссия впервые предложила законодательство ЕС о криптоактивах – цифровое выражение ценностей или прав, которые могут храниться и продаваться в электронном виде.

Об этом сказал на пресс конференции исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

“У нас есть предложение по криптоактивам, цель которого – позволить компаниям использовать возможности, предлагаемые этими активами, но так, чтобы снизить риски для инвесторов и сохранить финансовую стабильность”, – заявил Домбровскис.

Регламент рынков криптоактивов (MiCA) будет, по мнению ЕК, стимулировать инновации, сохраняя при этом финансовую стабильность и защищая инвесторов от рисков. Это даст юридическую ясность и определенность эмитентам и поставщикам криптоактивов.

Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза.

Защитные меры включают требование к достаточности капитала, финансовое обеспечение безопасности активов, обязательную процедуру подачи жалобы, доступную инвесторам, и права инвестора в отношении эмитента. К эмитентам крупных обеспеченных активами криптоактивов (так называемым глобальным “стейблкоинам”) будут предъявляться более строгие требования.

Еврокомиссия предлагает пилотный режим для рыночных инфраструктур, которые хотят попробовать торговать и проводить транзакции с финансовыми инструментами в форме криптоактивов.

Пилотный режим представляет собой так называемый подход “песочницы”, или контролируемой среды, которая разрешает временно отступать от существующих правил. Он позволит компаниям протестировать на практике существующие правила и узнать больше о том, как они работают.

По материалам Економічна Правда
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