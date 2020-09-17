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Дефицит бюджета ПФУ в следующем году составит 203 млрд грн - комитет Рады

Дефицит бюджета ПФУ в следующем году составит 203 млрд грн - комитет Рады

В следующем году расходы государственного бюджета на выплаты Пенсионного фонда Украины и дефицита его бюджета составят более 203 миллиардов гривен.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на совещании о деятельности Пенсионного фонда Украины, на котором представили отчет о выполнении основных задач ПФУ, сообщается на сайте комитета.

“Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда будут составлять 203,8 миллиарда гривен”, – сказала Третьякова.

В частности, отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по уплате единого социального взноса в фонд составляет 20,5 млрд грн.

Кроме того, по сообщению Государственной казначейской службы Украины, учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности ПФУ перед единым казначейским счетом за полученные займы, у Казначейства будут отсутствовать законодательные основания предоставлять Фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем у фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий.

По словам Третьяковой, даже учитывая постоянное дотирование ПФУ, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается, согласно информационным материалам совещания, общая сумма доходов бюджета Фонда за январь-август этого года составила 299,6 млрд грн, в том числе 121,9 млрд грн средств государственного бюджета Украины и 177,7 млрд грн собственных средств, полученных, в частности, от поступления от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В то же время сообщается, что общие расходы на пенсионные и другие выплаты бюджета ПФУ составили 315,6 млрд грн.

Так, по состоянию на 11 сентября 2020 года количество получателей пенсий в Украине составляет 11 241 834 человека.

По материалам УКРИНФОРМ
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