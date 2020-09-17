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ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские банки

ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские банки

Большинство банков считают жалобой любое проблемное обращение клиента, а не только формализованный запрос о нарушении прав потребителей.

Об этом свидетельствует исследование проекта USAID «Трансформация финансового сектора», которое презентовала представитель организации Светлана Виноходова во время онлайн-мероприятия “Как банки работают с жалобами потребителей”.

В 3 из 20 ведущих розничных банков, которые были привлечены к исследованию, сотрудники используют узкое определение жалобы, то есть жалобой считают только письменные обращения с требованием о возобновлении прав и защите законных интересов, нарушенных действиями или бездействием банка. Проблема такого подхода заключается в том, что он может усложнить коммуникацию клиента и мешать проведению эффективной профилактики жалоб.

ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские финучреждения:

  • неправомерные действия по взысканию задолженности – 31%;
  • отказ от реструктуризации долга – 11%;
  • звонки тем лицам, которые не брали кредит, с требованием погасить задолженность – 7%

Регионы. Как рассказал Ростислав Дюк, председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, чаще всего получают жалобы от потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Как работают с жалобами:

  • 75% выборки банков проводят опрос клиентов, довольны ли те работой банка на разных этапах работы;
  • 16 из 20, а это 80% опрошенных банков наблюдают негативные отзывы о своей работе на внешних онлайн-площадках, идентифицируют их и обрабатывают как и все другие жалобы.

Через какие каналы чаще всего жалуются украинцы. Представителей банков также попросили назвать каналы, на которые чаще всего “прилетают” жалобы:

  • 20 раз среди 20 банков были упомянуты жалобы на горячую линию банка;
  • 15 – в отделении банка;
  • 13 – на специальную е-почту банка;
  • 12 – бумажное письмо с жалобой на физический адрес банка;
  • 11 – через онлайн-форму на сайте банка;
  • 10 – через сообщения в соцсетях;
  • 8 – через мобильное приложение, интернет-банк.

Представители 50% банков отметили, что сотрудники и руководители структур, которые отвечают за работу с жалобами, имеют широкие полномочия для принятия решений по ним. Однако у 7 из 20 банков их полномочия сводятся только к расследованию и предоставлению обратной связи клиентам.

Ответы жалобщику:

  • только 2 из 20 банков отметили, что имеют 30-дневный срок для рассмотрения жалобы и ориентируются именно на этот показатель;
  • подавляющее большинство (80%) крупных розничных банков пытается проработать и предоставить ответы по ним быстрее, чем это предусмотрено законодательством: 4 банка отвечают за 1-2 дня, столько же — за 2-5 дней, еще по три банка имеют на ответ на жалобу 5-10 и 10-15 дней соответственно, 4 других банковских учреждения вкладываются в 15-30-дневный срок.
По материалам Finance.UA
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