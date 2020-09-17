ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские банки

Большинство банков считают жалобой любое проблемное обращение клиента, а не только формализованный запрос о нарушении прав потребителей.
Об этом свидетельствует исследование проекта USAID «Трансформация финансового сектора», которое презентовала представитель организации Светлана Виноходова во время онлайн-мероприятия “Как банки работают с жалобами потребителей”.
В 3 из 20 ведущих розничных банков, которые были привлечены к исследованию, сотрудники используют узкое определение жалобы, то есть жалобой считают только письменные обращения с требованием о возобновлении прав и защите законных интересов, нарушенных действиями или бездействием банка. Проблема такого подхода заключается в том, что он может усложнить коммуникацию клиента и мешать проведению эффективной профилактики жалоб.
ТОП-3 самых популярных причин жалоб на украинские финучреждения:
Регионы. Как рассказал Ростислав Дюк, председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, чаще всего получают жалобы от потребителей в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Как работают с жалобами:
Через какие каналы чаще всего жалуются украинцы. Представителей банков также попросили назвать каналы, на которые чаще всего “прилетают” жалобы:
Представители 50% банков отметили, что сотрудники и руководители структур, которые отвечают за работу с жалобами, имеют широкие полномочия для принятия решений по ним. Однако у 7 из 20 банков их полномочия сводятся только к расследованию и предоставлению обратной связи клиентам.
Ответы жалобщику:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3999 14
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 1055 6
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1117 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 5860 3
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1574 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 5860 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3999 14
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2174 1
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1574 3
Банкиры назвали факторы влияния на курс гривны осеньюВчера, 12:00 - 1374
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 880
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 574
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1522
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 855 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3360 10