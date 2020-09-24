Представлен обновленный Kia Stinger для Европы

Компания Kia представила обновленную европейскую версию автомобиля Kia Stinger, который будет продаваться как модель 2021 году. В Европе у этой модели останется только один мотор — V8.

Когда Kia Stinger впервые дебютировал в Европе (это произошло в 2017 году), в линейку его двигателей входило три агрегата. Это были четырехцилиндровый 2,0 л бензиновый мотор мощностью 251 л.с. и 353 Нм крутящего момента, а также 2,2 л турбодизель мощностью 197 л.с. и 440 Нм крутящего момента, и 3,3 л мотор V6 мощностью 365 л.с. и 510 Нм крутящего момента.

Оказалось, что большинство покупателей Stinger выбирали версию с V6. Этот мотор был таким популярным, что корейский автогигант в обновленной европейской версии Kia Stinger решил отказаться от двух остальных моторов, сохранив только V6.



Фото: autonews.ua

Интересно, что у европейского двигателя V6 мощность немного меньше, чем у агрегата, который устанавливается на глобальной модели.



Фото: autonews.ua

V6 работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний или передний, на выбор. Кстати, полноприводная версия до 100 км/ч разгоняется всего за 4,9 секунды. Она является самым быстрым автомобилем, который Kia когда-либо продавала в Европе.