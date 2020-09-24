Представлен обновленный Kia Stinger для Европы

Компания Kia представила обновленную европейскую версию автомобиля Kia Stinger, который будет продаваться как модель 2021 году. В Европе у этой модели останется только один мотор — V8.
Когда Kia Stinger впервые дебютировал в Европе (это произошло в 2017 году), в линейку его двигателей входило три агрегата. Это были четырехцилиндровый 2,0 л бензиновый мотор мощностью 251 л.с. и 353 Нм крутящего момента, а также 2,2 л турбодизель мощностью 197 л.с. и 440 Нм крутящего момента, и 3,3 л мотор V6 мощностью 365 л.с. и 510 Нм крутящего момента.
Оказалось, что большинство покупателей Stinger выбирали версию с V6. Этот мотор был таким популярным, что корейский автогигант в обновленной европейской версии Kia Stinger решил отказаться от двух остальных моторов, сохранив только V6.
Фото: autonews.ua
Интересно, что у европейского двигателя V6 мощность немного меньше, чем у агрегата, который устанавливается на глобальной модели.
Фото: autonews.ua
V6 работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний или передний, на выбор. Кстати, полноприводная версия до 100 км/ч разгоняется всего за 4,9 секунды. Она является самым быстрым автомобилем, который Kia когда-либо продавала в Европе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77555 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 586 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 389 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 17514
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4345 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2279
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 205
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2322 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1813
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1368
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2050