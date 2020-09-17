0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Падение экономики в Украине не критично - ЕБРР

Падение экономики в Украине не критично - ЕБРР

Падение экономического уровня в Украине не критично и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.

Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме.

Читайте также: Нацбанк ожидает постепенного восстановления экономики в ІІІ квартале

“Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может возрасти до 5,5%. Но наши прогнозы – оптимистичны. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития”, – сказала Новикова.

Представитель ЕБРР также сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

Справка Finance.ua:

  • Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики свою прежнюю оперативную оценку, опубликованную в середине августа.
  • Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП, говорится в обзоре от 14 сентября.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.