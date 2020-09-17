Падение экономики в Украине не критично - ЕБРР

Падение экономического уровня в Украине не критично и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.
Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме.
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“Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может возрасти до 5,5%. Но наши прогнозы – оптимистичны. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития”, – сказала Новикова.
Представитель ЕБРР также сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.
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