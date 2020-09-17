В Киеве скиммеры снимали средства по поддельным картам

В Киеве во время спецоперации киберполиции и службы безопасности ПриватБанка задержали банду скиммеров, которая похищала данные клиентов украинских банков и снимала средства по поддельным картам.

Согласно сообщению ПриватБанка, четыре участника банды похищали данные карт клиентов украинских банков с помощью установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения и снимали средства с помощью поддельных банковских карт.

Подозреваемым сообщено о подозрении в мошенничестве, незаконном использовании специальных технических средств получения информации, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, незаконных действиях с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, незаконном сборе с целью использования или использования сведений, составляющих банковскую тайну, совершенных организованной группой.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве ведет Главное следственное управление Национальной полиции при процессуальному руководстве Офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение осуществляется Департаментом киберполиции Национальной полиции.