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Кредиторы банков-банкротов получили в августе 413 млн грн

Кредиторы банков-банкротов получили в августе 413 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в августе погасил требования кредиторов неплатежеспособных банков на 413 млн грн.

«Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам в августе 2020 года 413 млн грн», – сообщает ФГВФЛ.

Из них на выплату гарантированного возмещения направлено 186,9 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц сверх гарантированной суммы – 22,3 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, – 225,8 млн грн.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в августе направлено 243,7 млн грн, в т.ч. НБУ – 223,2 млн грн.

Внеочередные выплаты НБУ произвели следующие банки: ПАО «КБ «Надра» – 147,9 млн грн; АО «Дельта Банк» – 75,3 млн грн.

В целом в течение января-августа 2020 г. сумма погашения требований кредиторов составила 6 489,1 млн грн, из которых 3 646,0 млн грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3 522,1 млн грн – НБУ).

В целом по состоянию на 1 сентября 2020 г. за все время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 51 163,9 млн грн, из которых 15 147,1 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 13 930,0 млн грн – НБУ).

На 1 сентября 2020 года Фондом подано 58 исковых заявлений по 42 банкам. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, – 743 человека. Общая сумма исковых требований составляет 98,44 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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