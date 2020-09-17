Улучшенная версия OPPO Watch получила функцию ЭКГ

Спустя полгода после презентации своих первых умных часов компания OPPO объявила о выпуске их улучшенной версии. Новые OPPO Watch ECG выполнены в 46-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали и способны снимать электрокардиограмму (ЭКГ).
OPPO Watch ECG оснащены 1,91-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 402х476 пикселей (326 PPI) и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3. В часах установлены процессоры Snapdragon 2500 и Apollo 3, переключение между которыми позволяет увеличить время автономной работы. Аккумулятор ёмкостью 430 мАч обеспечивает до 40 часов в интенсивном режиме и до 21 дня — в экономном. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая за 15 минут полностью восполнить заряд устройства.
Часы поддерживают измерение электрокардиограммы в режиме реального времени с медицинской точностью. Они способны обнаруживать распространённые сердечные аномалии, такие как фибрилляция предсердий, преждевременное сердцебиение и наджелудочковая тахикардия. Дополнительно устройство способно вести круглосуточный мониторинг сердечного ритма.
В качестве операционной системы используется ColorOS Watch, поддерживающая подключение к устройствам с Android 6.0+. Благодаря поддержке eSIM часы могут работать в полностью автономном режиме.
Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене $366. О доступности в других регионах пока не сообщается.
Фото: gizmochina.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3419 13
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 872 5
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 907 4
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1350 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 4370 2
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 4370 2
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3419 13
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 1756 1
В НБУ назвали причины роста курса доллараВчера, 09:00 - 1516
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1350 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 795
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 522
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1504
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 845 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3347 10