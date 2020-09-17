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Улучшенная версия OPPO Watch получила функцию ЭКГ

Улучшенная версия OPPO Watch получила функцию ЭКГ

Спустя полгода после презентации своих первых умных часов компания OPPO объявила о выпуске их улучшенной версии. Новые OPPO Watch ECG выполнены в 46-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали и способны снимать электрокардиограмму (ЭКГ).

OPPO Watch ECG оснащены 1,91-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 402х476 пикселей (326 PPI) и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3. В часах установлены процессоры Snapdragon 2500 и Apollo 3, переключение между которыми позволяет увеличить время автономной работы. Аккумулятор ёмкостью 430 мАч обеспечивает до 40 часов в интенсивном режиме и до 21 дня — в экономном. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая за 15 минут полностью восполнить заряд устройства.

Часы поддерживают измерение электрокардиограммы в режиме реального времени с медицинской точностью. Они способны обнаруживать распространённые сердечные аномалии, такие как фибрилляция предсердий, преждевременное сердцебиение и наджелудочковая тахикардия. Дополнительно устройство способно вести круглосуточный мониторинг сердечного ритма.

В качестве операционной системы используется ColorOS Watch, поддерживающая подключение к устройствам с Android 6.0+. Благодаря поддержке eSIM часы могут работать в полностью автономном режиме.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене $366. О доступности в других регионах пока не сообщается.


Фото: gizmochina.com

По материалам 4PDA
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