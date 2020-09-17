Подразделение Volkswagen займется разработкой беспилотных грузовиков

Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton Group, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), приобрел миноритарную долю в стартапе TuSimple, который специализируется на технологиях для автономных автомобилей.

Компании займутся разработкой беспилотных грузовиков.

Traton отметила, что планирует испытывать новые модели в Швеции, Германии и других странах. Компания рассчитывает, что это позволит компенсировать нехватку водителей. По данным экспертов, только в Германии наблюдается нехватка 60 тысяч водителей.

Компания не назвала сроки начала испытаний и не раскрыла размер доли, которую она приобрела в TuSimple.

Для TuSimple это первое соглашение о создании беспилотных грузовиков в Европе. В июле стартап заключил аналогичное соглашение с американским производителем грузовиков Navistar International Corp.