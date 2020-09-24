Более 70% украинцев хотят, чтобы их дети и внуки остались жить в Украине – опрос

Более 70% граждан Украины хотели бы, чтобы их дети и внуки остались жить в нашей стране.

Опрос был проведено с 19 по 22 сентября социологической группой “Рейтинг”.

Респонденты в дальнейшем имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом.

58% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, одновременно 38% испытывают разочарование.

Зато, когда речь идет о ситуации в государстве, то все наоборот: 59% испытывают разочарование, а 37% – надежду.

“Несмотря на это, 71% опрошенных хотят, чтобы их дети, внуки жили в Украине. Только 16% противоположного мнения. Относительно проживания в своем городе и селе, то 61% хотели бы, чтобы их потомки продолжали жить в этой местности, треть – не хотели бы”, – говорится в опросе.