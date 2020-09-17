Volkswagen продает Bugatti - WSJ

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) ведет переговоры о возможной продаже бренда люксовых спортивных автомобилей Bugatti хорватской Rimac Automobili.
Как пишет The Wall Street Journal, переговоры находятся на начальном этапе и пока нет уверенности, что они в итоге приведут к соглашению.
В то же время источники издания отмечают, что Volkswagen, по-видимому, хочет избавитьcя от бренда и с большим уважением относится к компании Rimac и ее основателю Мате Римацу.
Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов для электромобилей и гибридов, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac значатся входящий в группу Volkswagen Porsche, которому принадлежит 15,5% Rimac, а также Aston Martin, Pininfarina и Koenigsegg.
Переговоры о продаже Rimac бренда Bugatti свидетельствуют о том, что Volkswagen возобновила проведение оценки своего портфеля, которое началось в связи с “дизельным скандалом” и может привести к дальнейшей передаче активов по мере того, как компания адаптируется к технологическим преобразованиям, затрагивающим автомобильный сектор во всем мире, отмечает WSJ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны9 ч. назад - 3208 12
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет11 ч. назад - 1250 6
В недрах Эстонии оказались большие запасы урана12 ч. назад - 796 5
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз12 ч. назад - 3990 3
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — Сологуб9 ч. назад - 834 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз12 ч. назад - 3990 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны9 ч. назад - 3208 12
Тариф на передачу электроэнергии хотят повысить8 ч. назад - 1651
В НБУ назвали причины роста курса доллара14 ч. назад - 1487
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет11 ч. назад - 1250 6
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)16 ч. назад - 749
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Вчера, 16:10 - 507
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1499
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 842 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3342 10