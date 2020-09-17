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Volkswagen продает Bugatti - WSJ

Volkswagen продает Bugatti - WSJ

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) ведет переговоры о возможной продаже бренда люксовых спортивных автомобилей Bugatti хорватской Rimac Automobili.

Как пишет The Wall Street Journal, переговоры находятся на начальном этапе и пока нет уверенности, что они в итоге приведут к соглашению.

В то же время источники издания отмечают, что Volkswagen, по-видимому, хочет избавитьcя от бренда и с большим уважением относится к компании Rimac и ее основателю Мате Римацу.

Основанная в 2009 году Rimac специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных компонентов для электромобилей и гибридов, которые она поставляет другим автоконцернам. Среди клиентов Rimac значатся входящий в группу Volkswagen Porsche, которому принадлежит 15,5% Rimac, а также Aston Martin, Pininfarina и Koenigsegg.

Переговоры о продаже Rimac бренда Bugatti свидетельствуют о том, что Volkswagen возобновила проведение оценки своего портфеля, которое началось в связи с “дизельным скандалом” и может привести к дальнейшей передаче активов по мере того, как компания адаптируется к технологическим преобразованиям, затрагивающим автомобильный сектор во всем мире, отмечает WSJ.

По материалам Фондовый Мир
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