Тариф на передачу электроэнергии хотят повысить

Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить до 640,48 грн за МВт-ч.
Обоснования повышения тарифа размещены на сайте компании, об этом сообщила пресс-служба “Укрэнерго”.
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“При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии учтены ожидаемые объемы передачи (потребления), экспорта электрической энергии за ноябрь – декабрь текущего года в размере 25288 000 МВт-ч, в результате тариф на услуги по передаче (кроме предприятий “зеленой” металлургии) составит 640,48 грн МВт-ч”, – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что в случае действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей в размере 9,95 млрд грн.
В Минэнерго также сообщили, что страна имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода.
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