Основатель Duty Free раздал $8 млрд на благотворительность

Американский бизнесмен и филантроп Чарльз Фини официально стал банкротом.
Об этом сообщает Forbes.
По информации издания, Фини, который вместе с Робертом Миллером в 1960 году основал компанию Duty Free Shoppers, потратил почти все свои деньги на благотворительность.
По его словам, лучше финансировать благотворительные проекты при жизни, контролировать расходы и видеть результаты своими глазами.
Отмечается, что за свою жизнь 89-летний Фини накопил многомиллиардное состояние, ведя скромное существование. За последние 40 лет через свой фонд Atlantic Philanthropies он пожертвовал более $8 млрд благотворительным организациям и университетам по всему миру. И делал это анонимно, за что его назвали “Джеймсом Бондом филантропии“.
“Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни. Я благодарю всех, кто присоединился к нашей инициативе”, – прокомментировал бизнесмен.
Сообщается, что в 2012 году Фини оценивал свое состояние в около $2 млн, которые отложил на пенсию для себя и жены. Иными словами, за несколько десятилетий он пожертвовал на благотворительность сумму, которая на 375 000% превышает его текущее состояние. 14 сентября 2020 года Фини подписал документы о закрытии компании Atlantic Philanthropies.
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