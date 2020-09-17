Межбанк: продавцы могут начать "играть в войну нервов"

Торги 24 сентября на межбанковском валютном рынке пройдут с повышенной активностью. Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 250-270 млн при совершении до 510-550 сделок.

Межбанк сегодня будет полностью зависимым от действий крупных игроков, а противостояние их курсовых интересов и выходы на торги с основными объемами операций будут формировать тренд в течение сессии.

Характер сегодняшних торгов будут определять следующие факторы:

1) Рост количества проводимых операций из-за приближения окончания недели. Компании будут стараться уже в четверг закрыть свои основные валютные и гривневые проплаты контрагентам и по возможности не оставлять эти операции на пятницу.

2) Старт очередного периода выплат компенсации НДС. В ближайшие дни государство должно рассчитаться с экспортерами. Поэтому часть компаний постарается дотянуть до выплат без продаж всех объемов валютной выручки, экономя валюту и аккуратно тратя гривну, полученную от возмещений. Это уменьшает предложение валюты на межбанке и традиционно работает против гривны.

Продавцы могут начать “играть в войну нервов “ и выжидать моменты, когда котировки поднимутся до максимального уровня, чтобы продать валюту как можно дороже.

3) Поведение Нацбанка: продолжит ли регулятор практику проведения сдерживающих валютных интервенций. Если да, то ключевым вопросом будет: на каком уровне он выйдет с продажей и сколько продаст. В случае, если Нацбанк не будет торопиться с выходом на рынок, мы можем увидеть продолжение роста доллара. Масла в огонь в этом случае обязательно подольют спекулянты, которые не упустят случая «сыграть на повышение».

4) Продолжение падения евро на международном рынке также отразится на структуре сегодняшних операций на межбанке. Экспортеры, у которых есть валютные счета в евро, будут более охотно расставаться с этой валютой, поэтому количество операций в евро сегодня вырастет. Те же, кому евро нужен для оплаты контрактов в странах Еврозоны, будут выжидать хороших цен и активно покупать его.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 10-15 копеек, по евро – растянут до 25- 35 копеек. Ожидается рост предложения наличного евро от населения, поэтому обменки будут занижать цену покупки и стараться оперативно продавать купленный евро.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 24 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,35 гривен, евро – коридор 32,75 -33,15 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,22 / 28,24

евро – 32,97 / 33,00

Курсы валют на Межбанке

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