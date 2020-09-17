0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Ryanair отменио плату за перебронирование билетов

Ryanair отменио плату за перебронирование билетов

Ryanair объявил об отмене платы за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

Об этом пишет avianews.

Если пассажир не сможет лететь из-за запрета властей или же захочет изменить билет по другим причинам, он это сможет сделать бесплатно.

Условие – если новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Запрос на изменение авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до изначального времени вылета.

Если пассажир не успеет в этот срок – Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Временный отказ от взимания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого.

При этом новая политика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат оплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Справка Finance.ua:

  • Ирландская бюджетная авиакомпания была вынуждена сократить количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% из-за коронавирусных ограничений. Авиакомпания заявила, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, по сравнению с предыдущим целевым показателем в 50%.

“Хочу отримати гроші до зарплати”: https://finance.ua/credits/online-f?mpl=co_ts&mpr=news&mcr=473958_060720&partner=3912&channel=co_ts-473958_060720 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.