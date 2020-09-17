Ryanair отменио плату за перебронирование билетов

Ryanair объявил об отмене платы за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

Об этом пишет avianews

Если пассажир не сможет лететь из-за запрета властей или же захочет изменить билет по другим причинам, он это сможет сделать бесплатно.

Условие – если новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Запрос на изменение авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до изначального времени вылета.

Если пассажир не успеет в этот срок – Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Временный отказ от взимания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого.

При этом новая политика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат оплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Справка Finance.ua:

Ирландская бюджетная авиакомпания была вынуждена сократить количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% из-за коронавирусных ограничений. Авиакомпания заявила, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, по сравнению с предыдущим целевым показателем в 50%.

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