Коболев объяснил, почему "Нафтогаз" получил 11 миллиардов убытков

Глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев заявил, что убытки компании объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы, что повлияло на все сегменты НАК.
Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Мы этих (убытков. – Ред.) ожидали и готовились к кризисной ситуации. Нафтогаз имеет взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода. Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%”, – пишет глава компании.
Коболев отмечает, что крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки на фоне обвала цен, которые в Европе (NCG) уже упали с начала года на 58% до исторических минимумов.
Также, по словам главы НАК, финансовое состояние Нафтогаза значительно улучшится, если ситуацию с долгами облгазов, газсбытов и ТКЭ урегулируют честно, “без предвыборного популизма” и в пользу государственной компании. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд грн.
Напомним, в первом полугодии 2020 года консолидированный чистый убыток группы Нафтогаз составил 11,5 млрд грн по сравнению с 17,6 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
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