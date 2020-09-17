Межбанк: гривна проигрывает свои позиции

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,16-28,18 гривен. С самого утра доллар пошел в наступление (хоть изначально не сильно активно). Если в 11:40 показатели находились на уровнях 28,18-28,20 гривен за один доллар, через час доллар повысился к 28,20-28,22 UAH/USD.
Котировки на этих уровнях “зеленый” удержал почти два часа, после чего пошел на незначительное снижение.
В 15:00 курс доллара был замечен на отметках 28,19-28,21 UAH/USD. Однако котировки снова поползли вверх и через 20 минут достигли показателей 28,20-28,22 гривен за один доллар.
В 16:20 “зеленый” снова сделал рывок и подорожал еще на одну копейку, а через полчаса курс доллара был на уровне 28,22-28,24.
Закрыли же день с показателями 28,22-28,24 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,22 / 28,24
евро – 32,97 / 33,00
Курсы валют на Межбанке
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