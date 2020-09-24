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Стали известны подробности про новый Renault Sandero Stepway

Стали известны подробности про новый Renault Sandero Stepway

Renault готовит ещё один приятный сюрприз своим украинским поклонникам. Недавно в Украине начались продажи нового кросс-купе Renault Arkana, а скоро появится новый Renault Sandero Stepway.

В Сети уже есть некоторые подробности про эту новинку. Из них следует, что новый французский вседорожный универсал нас не разочарует.

Прежде всего, нужно отметить, что Renault Sandero Stepway нового, третьего, поколения, получит сильные изменения в дизайне кузова. Правда, колеса останутся старыми. Но это единственное, что будет внешне напоминать про Sandero Stepway второго поколения.

Кроме того, у него изменится салон, и он станет просторней, чем у модели предыдущего поколения. Также французы оснастят эту новинку современным оборудованием.

В линейку двигателей войдет 1,6 л агрегат мощностью 82 л.с. и 1,0 л агрегат мощностью 90 л.с. Они будут работать вместе с 5-ступенчатой механической или роботизированной коробкой передач.

Renault пока не говорит, когда новый Renault Sandero Stepway появится в продаже. Судя по всему, это может произойти в ближайшие месяцы.

По материалам autonews.ua
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