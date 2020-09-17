Mozilla обновила браузер Firefox

Компания Mozilla объявила о выпуске новой версии браузера Firefox 81.
Как говорит разработчик, свежая версия содержит ряд новых функций, например управление аудио и видео с клавиатуры или гарнитуры и новую тему браузера под названием Alpenglow.
Кроме того, в Firefox стало доступно автозаполнение кредитных карт.
В частности, опция остановки или воспроизведения аудио и видео с клавиатуры позволяет управлять мультимедийным контентом в браузере, даже если пользователь находится на другой вкладке Firefox или в другой программе.
Еще одна интересная функция, появившаяся в Firefox 81, – поддержка AcroForm. Это позволяет пользователям заполнять, печатать и сохранять PDF-файлы. Также Mozilla обновила саму программу просмотра PDF.
Также стоит обратить внимание на опцию хранения, управления и автоматического заполнения данных кредитной и дебетовой карт. Правда, эта услуга будет доступна только для пользователей из Канады и США.
Кроме того, Mozilla добавила в свой браузер фиолетово-розовую тему, которая получила название Alpenglow. Она дополнила стандартную, светлую и темную темы.
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