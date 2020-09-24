0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 663 0

Стало известно, когда Renault Arkana появится в Европе

Стало известно, когда Renault Arkana появится в Европе

Европейский вариант Renault Arkana поступит в продажу в страны Евросоюза уже в первом квартале 2021 года. Впрочем, европейская версия будет существенно отличаться от украинской.

Во-первых, европейская получает более изысканный внешний вид, главным образом благодаря новому пакету RS-Line, а также получит больше возможностей персонализации.

Конечно, интерьер также будет гораздо более стильный. Самым большим отличием станет экран в форме вертикального планшета и полностью цифровая панель приборов.


Фото: motor1.com

В то время как Arkana для Украины оснащен 1,3-литровым турбодвигателем, европейская версия получит гибридные силовые агрегаты Renault. Сюда входят 140-сильные и 160-сильные мягко-гибридные версии двигателя 1.3 TCe в сочетании с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Также будет двигатель E-Tech Hybrid 140, который уже доступен в Clio, Captur и Megane. Французский автопроизводитель заявляет, что последний силовой агрегат – новинка, основанная на “более чем 150 патентах и базируется на опыте Группы в области электромобилей и F1”.


Фото: motor1.com

“Это гибрид на всех уровнях, который прекрасно сочетает коды купе и внедорожника, сочетая чувственность и универсальность, – комментирует Франсуа Лоран, директор программы Arkana. – Он дат новый толчок в основной сегмент компактных внедорожников, который является основным для европейского рынка”.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.