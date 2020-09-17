"Новая почта" выпустила коробку-трансформер (видео)

Новая почта разработала технологическую новинку – коробку-трансформер. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это коробка объемным весом до 10 кг, в которой можно менять высоту и использовать для упаковки отправлений на 7, 5 или 3 кг.

Технологичность новой коробки – в наличии дополнительных линий сгиба, с помощью которых можно сделать три разных размера – высотой 20 см для отправки весом до 7 кг, 14 см – до 5 кг, 8,5 см – до 3 кг.

Чтобы получить коробку необходимой высоты, нужно разрезать ее по ребрам жесткости до соответствующей отметки на внешней стороне, а затем сложить по линиям сгиба и запаковать.

Коробка-трансформер равномерно сгибается и сохраняет свою прочность.

Клиенты также могут самостоятельно упаковывать свои отправления в новые коробки, поскольку оформление не отличается от упаковки в обычных коробках.

При оформлении накладной в бизнес-кабинете или мобильном приложении следует просто указать фактические размеры коробки, а система автоматически пересчитает стоимость доставки.

Новые коробки уже доступны в отделениях Новой почты по всей Украине. В планах компании – создать аналогичные коробки-трансформеры для отправлений объемным весом до 15 и до 20 кг.

Справка Finance.ua: