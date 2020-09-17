Hyundai представила "приспортивленную" Sonata N Line (фото)

Южнокорейский производитель показал, как будет выглядеть новинка внешне и внутри, а полноценная премьера состоится 21 октября.

Вслед за Elantra N Line, представленной несколько недель назад, Hyundai готовит премьеру еще одного седана со спортивными элементами – Sonata N Line. Новинка полностью раскроется через месяц, а сейчас можно увидеть, как она будет выглядеть.

Версия N Line отличается от обычной Sonata особой решеткой радиатора, с дополнительными воздуховодами под ней, большими боковыми воздухозаборниками, 19-дюймовыми дисками, низкими боковыми порогами, диффузором, спойлером и четырехствольным выхлопом на корме.



Фото: Hyundai

Внутри седана – отделка из темного хрома и красная прострочка, а меню электронного центра управления будет открывать доступ к особым режимам движения и специальным настройкам, недоступным обычным версиям модели.



Фото: Hyundai

Технические характеристики новинки производитель раскроет во время официальной презентации, однако, по предварительным данным, Hyundai Sonata N Line получит 2,5-литровый турбомотор мощностью под 300 сил. Скорее всего, мотор будет сочетаться с восьмиступенчатым ​​«роботом». Вероятно, подвеска седана версии N Line будет жестче, чем у обычного, по аналогии с Elantra N Line.