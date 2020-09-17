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В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

В Польше в среду, 23 сентября, официально объявили о разработке первого в мире эффективного лекарства от коронавируса. Препарат передали на клинические испытания.

Об этом сообщает Onet.

Лекарство разработала компания Biomed, используя плазму крови людей, излечившихся от коронавируса. Сейчас препарат передают на клинические испытания в четыре центра: в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.

“23 сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено свыше 3 тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания. Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года”, – сказала глава компании Марцин Пирог.

Отмечается, что производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоровели после инфицирования коронавирусом.

“Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши”, – сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.

По материалам Корреспондент.net
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