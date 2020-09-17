В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

В Польше в среду, 23 сентября, официально объявили о разработке первого в мире эффективного лекарства от коронавируса. Препарат передали на клинические испытания.
Об этом сообщает Onet.
Лекарство разработала компания Biomed, используя плазму крови людей, излечившихся от коронавируса. Сейчас препарат передают на клинические испытания в четыре центра: в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.
“23 сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено свыше 3 тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания. Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года”, – сказала глава компании Марцин Пирог.
Отмечается, что производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоровели после инфицирования коронавирусом.
“Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши”, – сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1196 6
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2850 5
Зеленский прогнозирует до конца года "ощутимое и устойчивое" восстановление экономикиОколо часа назад - 277 3
Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ3 ч. назад - 271 2
Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛ5 ч. назад - 350 2
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2850 5
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1539
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто5 ч. назад - 1470 1
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1196 6
Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынкеВчера, 20:00 - 1086
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1945 мин. назад - 36
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1346
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 772 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3193 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 914