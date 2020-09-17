0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Укрспирт увеличил уплату налогов на 40%

Укрспирт увеличил уплату налогов на 40%

Государственное предприятие “Укрспирт” за 8 месяцев 2020 года уплатило в государственный бюджет свыше 395 млн грн налогов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на и. о. директора Сергея Блескуна.

“С июля наше государственное предприятие больше не монополист и имеет конкурентов на спиртовом рынке, но финансовые результаты и объем уплаченных налогов ГП “Укрспирт” все равно растут. Поэтому, за 8 месяцев 2020 года предприятием уплачено более 395 млн грн налогов, а за аналогичный период прошлого года в госбюджет от Укрспирта поступило около 282 млн грн. То есть, в этом году на 40% больше, чем в прошлом”, – отметил Блескун.

Он добавил, что выросли и объемы производства спирта на госпредприятии. Если за 8 месяцев 2019 года Укрспирт произвел 3448,2 тыс. дал спирта, то за аналогичный период в этом году – уже 4240,2 тыс. дал, что на 23% больше.

Положительные сдвиги наблюдаются и по объемам чистой прибыли предприятия, сказал Блескун.

“Параллельно идет процесс приватизации спиртовых объектов. Убежден, что после завершения реформы поступления в бюджет будут расти. На данный момент мы передали в Министерство экономического развития Украины предложения по приватизации 25 объектов. К концу года планируем передать еще 5”, – отметил глава предприятия.

По его словам, в дополнение к двум уже объявленным торгам по приватизации спиртовых объектов, “на этой неделе планируется объявить еще 2-3 аукциона”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.