Укрспирт увеличил уплату налогов на 40%

Государственное предприятие “Укрспирт” за 8 месяцев 2020 года уплатило в государственный бюджет свыше 395 млн грн налогов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на и. о. директора Сергея Блескуна.

“С июля наше государственное предприятие больше не монополист и имеет конкурентов на спиртовом рынке, но финансовые результаты и объем уплаченных налогов ГП “Укрспирт” все равно растут. Поэтому, за 8 месяцев 2020 года предприятием уплачено более 395 млн грн налогов, а за аналогичный период прошлого года в госбюджет от Укрспирта поступило около 282 млн грн. То есть, в этом году на 40% больше, чем в прошлом”, – отметил Блескун.

Он добавил, что выросли и объемы производства спирта на госпредприятии. Если за 8 месяцев 2019 года Укрспирт произвел 3448,2 тыс. дал спирта, то за аналогичный период в этом году – уже 4240,2 тыс. дал, что на 23% больше.

Положительные сдвиги наблюдаются и по объемам чистой прибыли предприятия, сказал Блескун.

“Параллельно идет процесс приватизации спиртовых объектов. Убежден, что после завершения реформы поступления в бюджет будут расти. На данный момент мы передали в Министерство экономического развития Украины предложения по приватизации 25 объектов. К концу года планируем передать еще 5”, – отметил глава предприятия.

По его словам, в дополнение к двум уже объявленным торгам по приватизации спиртовых объектов, “на этой неделе планируется объявить еще 2-3 аукциона”.