Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели

Банкиры прогнозируют постепенную девальвацию гривны в ближайшие недели. В то же время рост курса доллара может прекратиться в связи с периодом уплаты налогов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В частности, директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин отметил, что Нацбанк хоть и выходит регулярно на рынок с продажей валюты, тем не менее с каждым днем ​​курс продажи все выше и выше.

“Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем курс 28,50 гривен/доллар, а к концу месяца – 28,20-28,40 гривен/доллар”, – добавил Кабин.

Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также считает, что как минимум до конца месяца курс будет находиться в коридоре 28,4-28,8 гривен/доллар.

В то же время старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе курс гривны может стабилизироваться за счет активных продаж валюты для уплаты налогов.

“Начался (в понедельник, 21 сентября. – Ред.) период уплаты ежемесячных налогов, и экспортеры могут увеличить продажи валюты для уплаты налогов, не дожидаясь возмещения НДС”, – считает эксперт.

И хотя из-за налогового фактора баланс на валютном рынке должен улучшиться, продажа ОВГЗ нерезидентами не будет способствовать уменьшению спроса на доллары. Из-за чего не стоит рассчитывать на укрепление курса украинской валюты, добавил аналитик ICU.

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Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

Справка Finance.ua:

На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривны к доллару на уровне 29 грн/доллар.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация.

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