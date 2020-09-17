Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели

Банкиры прогнозируют постепенную девальвацию гривны в ближайшие недели. В то же время рост курса доллара может прекратиться в связи с периодом уплаты налогов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
В частности, директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин отметил, что Нацбанк хоть и выходит регулярно на рынок с продажей валюты, тем не менее с каждым днем курс продажи все выше и выше.
“Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем курс 28,50 гривен/доллар, а к концу месяца – 28,20-28,40 гривен/доллар”, – добавил Кабин.
Начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко также считает, что как минимум до конца месяца курс будет находиться в коридоре 28,4-28,8 гривен/доллар.
В то же время старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что на этой неделе курс гривны может стабилизироваться за счет активных продаж валюты для уплаты налогов.
“Начался (в понедельник, 21 сентября. – Ред.) период уплаты ежемесячных налогов, и экспортеры могут увеличить продажи валюты для уплаты налогов, не дожидаясь возмещения НДС”, – считает эксперт.
И хотя из-за налогового фактора баланс на валютном рынке должен улучшиться, продажа ОВГЗ нерезидентами не будет способствовать уменьшению спроса на доллары. Из-за чего не стоит рассчитывать на укрепление курса украинской валюты, добавил аналитик ICU.
Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.
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