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«Яндекс» решил купить Тинькофф-банк за $5,5 млрд

«Яндекс» решил купить Тинькофф-банк за $5,5 млрд

Твёрдого решения по сделке и точных условий продажи ещё нет. «Яндекс» предложил акционерам материнской компании выкупить 100% акций банка, после чего стороны пришли к предварительному соглашению о сделке. Её итоговые условия будут зависеть от результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других условий.

Об этом сообщают РосСМИ.

В случае одобрения сделки часть суммы оплатят денежными средствами, остальную часть — акциями. Окончательное решение по сделке примет совет акционеров «Яндекса».

IT-гигант заплатит по $27,64 за каждую акцию. Это на 8% выше стоимости ценных бумаг банка на момент закрытия торгов 21 сентября.

Кипрская TCS Group – единственный акционер Тинькофф-банка. В холдинге также числятся «Тинькофф Страхование» и другие активы.

В июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума Тиньков уже намекал на возможность объединения с «Яндексом». Тогда он в беседе с основателем IT-компании Аркадием Воложем заявил: «Я считаю, что если мы объединимся с “Яндексом” в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд».

Причина продажи. Источники Forbes назвали причиной продажи тяжелую болезнь Олега Тинькова: весной 2020 года миллиардер признался, что ему диагностировали острую форму лейкемии, после чего уехал лечиться в Берлин, где перенёс трансплантацию костного мозга.

Сам Тиньков заявил о намерении остаться с компанией после сделки с «Яндексом». По его словам, он достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и намерен заняться чем-то «другим».

Справка Finance.ua:

  • Тиньков занимает 47 место в списке Forbes самых богатых бизнесменов России за 2019 год. Его состояние оценивалось в $2,2 млрд.
  • Тинькофф-банк занимает 11 место по объёму активов (383,8 млрд рублей). Чистая прибыль Тинькофф-банка за второй квартал 2020 года составила 10,2 млрд рублей (+25% по сравнению с тем же периодом 2019-го).
По материалам Finance.UA
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