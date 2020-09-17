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В Киеве состоится вторая практическая конференция по GDPR (защита персональных данных)

В Киеве состоится вторая практическая конференция по GDPR (защита персональных данных)

7 октября в Киеве в европейский месяц кибербезопасности состоится вторая практическая конференция по GDPRGDPR Summit Ukraine 2020.

Мероприятие пройдет в просторном зале Space площадью 900 м кв. в UBI Conference Hall с соблюдением действующих карантинных и санитарных норм.

В мероприятии примут участие CEO, CIO, CRO, CCO, DPO, риск-менеджеры, HR-менеджеры, бизнес-аналитики и юристы банков, МФО, финтех, страховых, IT, телеком и других компаний, осуществляющих обработку и хранение персональных данных.

Цели мероприятия:
• Популяризация в Украине европейских принципов работы с персональными данными.
• Организация обмена практическим опытом внедрения GDPR между компаниями различных отраслей экономики.
• Консультационная помощь компаниям, работающим с клиентами – гражданами ЕС, по защите бизнеса от штрафов и репутационных рисков.

Среди докладчиков:
• Егор Папышев, CIO Офиса Президента Украины.
• Руслана Округ, Data Protection Officer, Райффайзен Банк Аваль.
• Вадим Гончаренко, CIPP/E, Data Protection & Privacy Manager, Grammarly
• Ирина Козлова, эксперт по информационной безопасности и защите ПД, Постфинанс
• Сергей Шелуха, Chief Security and Data Protection Officer, H-B HOLDINGS
• Владимир Козак, ex-первый заместитель Главы Государственной службы по защите ПД

Организаторы: Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА и Payspace Magazine.

Программа и регистрация: https://psm7.com/summit-gdpr

Менеджер проекта: Заместитель Директора ЕМА, Руководитель ФБР и К, Советник ЕС3 Europol по финансовым сервисам — Олеся Данильченко (095-426-23-54, oda@ema.com.ua)

По материалам GDPR Summit Ukraine 2020
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