В Киеве состоится вторая практическая конференция по GDPR (защита персональных данных)

7 октября в Киеве в европейский месяц кибербезопасности состоится вторая практическая конференция по GDPR – GDPR Summit Ukraine 2020.

Мероприятие пройдет в просторном зале Space площадью 900 м кв. в UBI Conference Hall с соблюдением действующих карантинных и санитарных норм.

В мероприятии примут участие CEO, CIO, CRO, CCO, DPO, риск-менеджеры, HR-менеджеры, бизнес-аналитики и юристы банков, МФО, финтех, страховых, IT, телеком и других компаний, осуществляющих обработку и хранение персональных данных.

Цели мероприятия:

• Популяризация в Украине европейских принципов работы с персональными данными.

• Организация обмена практическим опытом внедрения GDPR между компаниями различных отраслей экономики.

• Консультационная помощь компаниям, работающим с клиентами – гражданами ЕС, по защите бизнеса от штрафов и репутационных рисков.

Среди докладчиков:

• Егор Папышев, CIO Офиса Президента Украины.

• Руслана Округ, Data Protection Officer, Райффайзен Банк Аваль.

• Вадим Гончаренко, CIPP/E, Data Protection & Privacy Manager, Grammarly

• Ирина Козлова, эксперт по информационной безопасности и защите ПД, Постфинанс

• Сергей Шелуха, Chief Security and Data Protection Officer, H-B HOLDINGS

• Владимир Козак, ex-первый заместитель Главы Государственной службы по защите ПД

Организаторы: Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА и Payspace Magazine.

Программа и регистрация: https://psm7.com/summit-gdpr

Менеджер проекта: Заместитель Директора ЕМА, Руководитель ФБР и К, Советник ЕС3 Europol по финансовым сервисам — Олеся Данильченко (095-426-23-54, oda@ema.com.ua)