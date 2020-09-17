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Япония частично открывает границы для иностранцев

Япония частично открывает границы для иностранцев

В начале октября иностранцам будет частично разрешен въезд в Японию.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщила газета Asahi со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Издание уточняет, что речь не идет о туристах. По сведениям Asahi, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятия ограничений попадет сфера культурной деятельности.

За день в Японию по вышеперечисленным причинам смогут въезжать около тысячи человек из всех стран мира.

Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами.

На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции границы Японии закрыты для 159 стран, включая США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Украину, Россию, Беларусь.

По материалам Корреспондент.net
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