Япония частично открывает границы для иностранцев

В начале октября иностранцам будет частично разрешен въезд в Японию.
Об этом в среду, 23 сентября, сообщила газета Asahi со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Издание уточняет, что речь не идет о туристах. По сведениям Asahi, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятия ограничений попадет сфера культурной деятельности.
За день в Японию по вышеперечисленным причинам смогут въезжать около тысячи человек из всех стран мира.
Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами.
На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции границы Японии закрыты для 159 стран, включая США, страны ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Украину, Россию, Беларусь.
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