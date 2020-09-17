НБУ согласовал кандидатуру нового главы Ощадбанка

Национальный банк Украины 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Национального банка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка.
Председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия на это Национальным банком.
Фото: finclub
Сергей Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия).
Банковскую карьеру начал в первом украинском Международном банке, где работал специалистом отдела кредитных операций коммерческого управления; специалистом, а затем старшим специалистом отдела кредитного анализа кредитного управления.
С 2000 года по февраль 2006-го занимал различные должности в Райффайзенбанке Украина, поднявшись до позиции главы управления корпоративных клиентов.
С 22 февраля 2006 года по декабрь 2008-го был заместителем председателя правления – начальником департамента корпоративного бизнеса Укрсиббанка, а с 19 декабря 2008 года начал исполнять обязанности председателя правления банка. Председателем правления Укрсиббанка его назначили 12 февраля 2009 года, но НБУ согласовал его на этой должности лишь 8 июля. На ней он проработал до 6 сентября 2010 года.
Но еще 8 июля 2010 года наблюдательный совет Правэкс-банка назначил Сергея Наумова председателем правления именно с 6 сентября – НБУ его согласовал 8 октября. Покинул банк 30 сентября 2012-го.
После этого стал советником председателя правления Дочернего банка Сбербанка России, а с 19 июня 2013 года его назначили заместителем председателя правления (НБУ согласовал его 17 июля) – на этой должности проработал до 7 августа 2014-го.
23 сентября 2014 года Сергей Наумов возглавил правление Пиреус Банка МКБ (НБУ согласовал 23 декабря).
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