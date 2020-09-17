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НБУ согласовал кандидатуру нового главы Ощадбанка

НБУ согласовал кандидатуру нового главы Ощадбанка

Национальный банк Украины 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка.

Председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия на это Национальным банком.


Фото: finclub

Справка Finance.ua:

Сергей Наумов окончил Национальный авиационный университет и экономический факультет Межрегионального института рыночных отношений. Имеет степень MBA, полученную в Kassel International Management School (Германия).

Банковскую карьеру начал в первом украинском Международном банке, где работал специалистом отдела кредитных операций коммерческого управления; специалистом, а затем старшим специалистом отдела кредитного анализа кредитного управления.

С 2000 года по февраль 2006-го занимал различные должности в Райффайзенбанке Украина, поднявшись до позиции главы управления корпоративных клиентов.

С 22 февраля 2006 года по декабрь 2008-го был заместителем председателя правления – начальником департамента корпоративного бизнеса Укрсиббанка, а с 19 декабря 2008 года начал исполнять обязанности председателя правления банка. Председателем правления Укрсиббанка его назначили 12 февраля 2009 года, но НБУ согласовал его на этой должности лишь 8 июля. На ней он проработал до 6 сентября 2010 года.

Но еще 8 июля 2010 года наблюдательный совет Правэкс-банка назначил Сергея Наумова председателем правления именно с 6 сентября – НБУ его согласовал 8 октября. Покинул банк 30 сентября 2012-го.

После этого стал советником председателя правления Дочернего банка Сбербанка России, а с 19 июня 2013 года его назначили заместителем председателя правления (НБУ согласовал его 17 июля) – на этой должности проработал до 7 августа 2014-го.

23 сентября 2014 года Сергей Наумов возглавил правление Пиреус Банка МКБ (НБУ согласовал 23 декабря).

По материалам Platinum Bank ХкО №7
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