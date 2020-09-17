Межбанк: нас ждет динамичная среда

Сегодня ожидаются достаточно динамичные торги на межбанковском валютном рынке с постепенным ростом объемов операций.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 260-290 млн при совершении до 520 – 560 сделок.

Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:

1) Расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ, который состоялся вчера 22 сентября, и купонные выплаты по ранее размещенным ценным бумагам. Результаты вчерашнего аукциона откровенно разочаровали: чиновники продали облигаций на общую сумму чуть меньше 330 млн гривен. Сегодня день расчетов за эти бумаги. Кроме того, сегодня состоится выплата купонного дохода по размещенным ранее ОВГЗ на сумму свыше 1,8 млрд гривен. Часть полученной гривны может быть направлена на покупку валюты и способна оказать влияние на ход торгов.

2) Интервенции Нацбанка и поведение спекулянтов.

Нацбанк уже шесть дней подряд проводит сдерживающие интервенции и продает валюту. Вчера он продал на межбанке $50 млн по курсу 28,25 гривен. Это была самая крупная его продажа в этом месяце; она привела к остановке роста доллара. Сегодня спекулянты постараются «покачать» рынок: сначала попытаться сыграть на повышение курса, чтобы спровоцировать еще один выход Нацбанка с интервенцией, а затем подключиться к продажам и толкнуть доллар вниз, чтобы заработать на его падении.

3) Хозяйственные операции экспортеров.

В случае, если спекулянты начнут опускать курс доллара, к продажам могут подключиться и экспортеры, нуждающиеся в гривне для проведения хозяйственных операций. Задержка с выплатой компенсации НДС заставляет их продавать валюту из заначек, что приводит к увеличению ее предложения и усилению давления на курс.

Если снижение покажется Нацбанку слишком сильным, он может от продаж валюты перейти к ее покупке. В любом случае регулятор не заинтересован в сильных колебаниях курса доллара и будет их всячески сглаживать.

Резкое падение курса евро на международном рынке также привлечет сегодня внимание спекулянтов, которые попытаются на этом заработать. Скачки евро к гривне сегодня обеспечены.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек, по евро – растянут до 30- 40 копеек. Ожидается рост предложения наличного евро от населения, поэтому обменки будут занижать цену покупки.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу на 23 сентября, будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,05 -33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,19 / 28,22

евро – 33,06 / 33,09

Курсы валют на Межбанке

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